Grande Fratello Helena spiega i suoi timori a Zeudi | Tu sei stupenda però è una cosa nuova per me non ho paura ma…

La casa delsi scalda alla vigilia di Natale, regalando agli spettatori un mix di emozioni e colpi di scena. Al centro dell’attenzione c’è la dinamica traPrestes, modella brasiliana, eDi Palma, ex Miss Italia, che ha scatenato curiosità e discussioni tra i fan.Mamma mia comunque il pane a chi non ha i denti seriamente #zelenapic.twitter.com/GN8YZDuMHx— Mi®?i? (@IntxrruptxdGirl) December 25, 2024moriva dalla voglia ve lo posso giurare#zelena pic.twitter.com/Tm3BfozgSP— ALY? (@sonoinfastidita) December 24, 2024Durante la serata della vigilia,ha proposto addi appartarsi per trascorrere del tempo insieme, lontane dagli occhi indiscreti degli altri concorrenti. La risposta diè stata chiara e decisa:No, adesso no.Un rifiuto che, sebbene pacato, ha colpito profondamente, lasciandola visibilmente delusa, tanto da portarla alle lacrime.