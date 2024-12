Lanazione.it - Anna Benedetti, donna di cultura tenace e ribelle. Firenze piange la sua Signora dei libri

Leggi su Lanazione.it

, 25 dicembre 2024 –die diva. Moderna, sempre un passo avanti.ha danzato per la sua intera vita tra le parole. Leggera e profondadei. Trent’anni fa - quando ancora le presentazioni degli autori non erano così diffuse - s’inventò Leggere per non dimenticare, la rassegna che, a, ha ospitato i più grandi scrittori. Ma non solo. Minimo comune denominatore la passione per la letteratura che era capace di trasmettere con l’entusiasmo di una ragazza. Lei. Che non ha mai indietreggiato nelle battaglie per i diritti civili. Che non ha mai nascosto le sue radicate convinzioni politiche, con il cuore a sinistra. Coinvolgere e condividere: voleva portare lanelle periferie e l’ha fatto. Sul pulmino fino a Brozzi, alle Piagge, con Antonio Tabucchi, uno dei suoi grandi amici.