Ilfattoquotidiano.it - Aereo precipitato in Kazakistan, dal mistero sul cambio di rotta al video dell’atterraggio: cosa si sa sull’incidente

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Bird strike!”, anzi no. Sono ancora tutte da ricostruire le cause che hanno portato allo schianto, nella mattinata di Natale, di undi linea della Azerbaijan Airlines decollato da Baku e diretto a Grozny, in Cecenia. Sul velivolo viaggiavano una settantina di persone, trenta delle quali sono incredibilmente sopravvissute all’incidente uscendo sulel proprie gambe dalla parte di fusoliera rimasta integra. Le indagini sono in pieno svolgimento e utili, nonostante non sia sopravvissuto alcun membro dell’equipaggio, saranno le testimonianze di chi è rimasto in vita e soprattutto ciò che emergerà dall’analisi della scatola nera. Eccosi sa, al momento, sulla dinamica dell’accaduto.LA– La prima anomalia ravvisata è quella sullatenuta dall’. Il mezzo, partito da Baku, sarebbe dovuto arrivare nell’aeroporto di Grozny, in Cecenia, ma lo schianto è avvenuto da tutt’altra parte, vicino ad Aktau, in