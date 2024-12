Lapresse.it - Usa: Trump, darò mandato di applicare con forza pena di morte

Roma, 24 dic. (LaPresse) – Il presidente eletto degli Usa Donaldha attaccato Joe Biden per aver commutato ladiin ergastolo a 37 dei 40 detenuti che si trovano nel braccio della, e ha affermato che non apsi insedierà daràperconlacapitale. “Joe Biden ha commutato la condanna adi 37 dei peggiori assassini del nostro Paese”, “non ha senso. Parenti e amici (delle vittime ndr.) sono ulteriormente devastati”, ha scrittoin un primo post pubblicato sul social Truth. “Non ap” mi insedierò “al Dipartimento di Giustizia diconladiper proteggere le famiglie e i bambini americani da stupratori, assassini e mostri violenti. Saremo di nuovo una nazione di legge e ordine!”, ha aggiunto il leader in un secondo post.