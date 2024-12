Lettera43.it - Russia, cittadino Usa condannato a 15 anni di prigione per spionaggio

Un tribunale di Mosca haGene Spector,statunitense di origini russe, a 15di carcere in un regime penale rigido, con l’accusa di. Secondo le agenzie russe l’uomo, nato a San Pietroburgo nel 1972 con il nome Yevgeny Mironovich, aveva ottenuto la cittadinanza americana dopo essersi trasferito negli Stati Uniti. In passato era già statoa quattrodi carcere in un caso di corruzione, pena poi ridotta di sei mesi. L’accusa dirimane avvolta dal riserbo, con il processo svolto a porte chiuse «per la natura riservata del caso».Il passato di Spector e un’accusa di corruzione che ha coinvolto anche l’ex vice primo ministro DvorkovichPrima del trasferimento negli Usa, Spector era stato direttore generale della compagnia russa Medpolimerprom.