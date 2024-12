Cultweb.it - Perché il 24 dicembre non si mangia carne?

Vi siete mai chiestiil 24, la notte della Vigilia di Natale, si è soliti consumare un cenone a base di pesce e non di? Questa tradizione, presente nella cultura popolare di molti paesi, ha origini antiche e complesse. Le radici di questa consuetudine affondano nel cristianesimo. La Chiesa cattolica, in passato, indicava la Vigilia di Natale come un giorno di penitenza e digiuno, in preparazione alla celebrazione della nascita di Gesù. L’astensione dalla, considerata un cibo più ricco e lussuoso, era vista come un gesto di umiltà e di rinuncia, in linea con lo spirito di questa festività.Una padella con due pesci (fonte: Unsplash)Nel corso dei secoli, questa pratica religiosa si è mescolata con usanze popolari e tradizioni locali, dando vita a una varietà di interpretazioni e motivazioni.