Pedopornografia online, scattano 4 arresti

La Spezia, 24 dicembre 2024 – Quattroe una denuncia per produzione, diffusione e detenzione di materiale pedopornografico. È il risultato di un'operazione di contrasto alla, portata a termine nei giorni scorsi dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della polizia di Genova. Gli indagati, tra cui figurano due informatici, un impiegato e due pensionati, hanno un'età compresa tra i 48 e i 69 anni. L'attività è stata avviata dal Centro Nazionale per il Contrasto dellagrazie alla proficua collaborazione con l'organizzazione no profit britannica Child Rescue Coalition ed è proseguita sulle piattaforme peer to peer, permettendo di identificare gli utilizzatori degli account dove erano state condivise e scaricate immagini e video di pornografia minorile.