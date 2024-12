Oroscopo Paolo Fox per il 2025 quali sono i segni più e meno fortunati dell’anno

Leggi su Caffeinamagazine.it

L’anno sta per concludersi e, come di consueto, gli italiani non vedono l’ora di leggere l’diFox, uno degli astrologi più amati e seguiti nel nostro paese. Nel suo nuovo libro, l’astrologo ha rivelato le previsioni per il, con dettagli su amore, lavoro, salute e amicizie, mese per mese, accompagnati da utili consigli. Secondo Fox, ilsarà un anno pieno di novità, ma anche di sfide per alcunizodiacali, con tanti spunti di riflessione per il futuro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per tutti idello zodiaco.Ariete. Con Giove a favore, i nati sotto il segno dell’Ariete vivranno unricco di opportunità. La prima partesarà particolarmente favorevole, soprattutto per quanto riguarda il lavoro e le finanze. Se ciquestioni legali o problemi economici, sarà meglio affrontarli tra gennaio e maggio, quando le energie saranno più favorevoli.