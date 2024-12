Sport.quotidiano.net - Nuoto artistico Pesaro celebra le campionesse

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ledel, di Sport Village Banca diValentina Bisi, Melissa Magi e Jasmine Verbena sono state festeggiate ieri in Comune assieme alle bambine che praticano la disciplina. "Sono molto orgoglioso di tutte queste atlete – ha esordito Andrea Sebastianelli, presidente della società – i nostri tecnici hanno eseguito un ottimo lavoro portando ilpesarese a livelli internazionali. Vorrei ringraziare anche l’amministrazione che ci ha dato fiducia e ha sempre creduto in noi. Siamo usciti dal Covid e dal caro bollette, ora abbiamo altri 18 anni di gestione della struttura al servizio della città, un impianto modello per efficientamento energetico". Simona Chiari allenatrice della nazionale italiana e di San Marino: "Sono molto fiera dei traguardi ottenuti quest’anno dalle tre, hanno molti margini di miglioramento".