Harry Potter e l’Ordine della Fenice la spiegazione del finale

Leggi su Cinefilos.it

, ladelIldicontiene alcuni dei punti più emozionanti e importanti dell’intero franchise e, anche se all’inizio può sembrare complicato, ci sono diversi dettagli nel film che possono essere utilizzati per spiegare la scioccante conclusionestoria. La maggior partenarrazione è incentrata sull’ascesa al potere di Voldemort all’interno del mondo magico e ildel film dimostra che il Signore Oscuro non si fermerà davanti a nulla per impedire ae ai suoi amici di sconfiggerlo.è un chiaro punto di svolta per il franchise: da qui in poi le cose possono solo diventare più cupe.Fin dai tempi de La Pietra filosofale, Voldemort è stato considerato il mago più pericoloso del mondo intero eè la prima volta che diventa una vera minaccia per gli eroi.