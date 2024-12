Superguidatv.it - Grande Fratello 2024, il confronto finale tra Jessica e Luca Calvani e la lettera del fidanzato Alessandro | Video Mediaset

Alsi torna a parlare del rapporto tra. Cosa è successo davvero tra la cantante e l’attore?: “ci sono stati degli atteggiamenti”E’ tempo ditraal. La cantante dei Gazosa viene chiamata in superled per scoprire cosa ha dettoin confessionale. «Non mi aspettavo questi confessionali, mi viene da ridere. Mi è stato detto che è stato avvisatoa casa con dei messaggi in codice, delle cose che lui ha riportato. C’è unin cui lui mi dice ama, esagera, sogna» dice la Morlacchi.cerca di spiegarsi: «dai, riconosco il mio errore di fondo» con la cantante che ribatte «dai riconosci che hai fatto una cavolata. Si è divertito ad esagerare e sono andata io daa dirgli ‘ricordati che hai una figlia a casa!».