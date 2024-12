Ilnapolista.it - Federica Pellegrini: «La soap opera Manaudou Marin e me? Il nuoto ebbe le prime tre pagine della Gazzetta, non era mai successo»

, la Divina, si racconta in una bellissima intervista di Aldo Cazzullo e Arianna Ravelli al CorriereSera. Parla di tutto,sua infanzia ematernità. Anche delle sue relazioni passata con Lucae Filippo Magnini, entrambi ex nuotatori olimpici.L’intervista al CorriereSera diSi definisce di destra, destra moderata. Suo padre era missino.E lei è di destra? «Sì. Destra moderata».Giorgia Meloni le piace?«Con lei ho più che altro una forte solidarietà femminile. Credo non sia facile gestire quel ruolo da donna; anche io, nel mio piccolo, l’ho provato. Spero che una donna faccia grandi cose per le donne. Ma da questo punto di vista direi che possiamo migliorare ancora molto».La brutta vicenda di Giulia Cecchettin «mi ha portato a pensare al patriarcato, a quante volte le donne vengono sminuite.