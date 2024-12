.com - Famiglia uccisa dal monossido: bambina stabile al Meyer. La preghiera dell’arcivescovo

Si trova ricoverata in condizioni stabili ma con un lieve miglioramento, ladi 6 anni ricoverata aldi Firenze dopo essere rimasta intossicata, il 19 dicembre scorso, daldi carbonio sprigionatosi nella villetta dove viveva con i genitori, Matteo Racheli e Margarida, entrambi morti così come il figlio undicenne, Elio, che il padre aveva avuto dalla ex moglieL'articolodalal. Laproviene da Firenze Post.