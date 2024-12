Liberoquotidiano.it - De Ketelaere, il top di alta classe che mancava a Gasp: scudetto, l'Atalanta c'è

Liberoquotidiano.it

“Chi la fa l'aspetti” è il detto che si può associare alla classifica del nostro campionato. Per lungo tempo infatti era stato al comando il Napoli di Conte, seconda l'dierini che, dopo una serie di sorpassi e controsorpassi, riusciva a guadagnare la prima posizione con due punti di vantaggio sulla squadra campana. Dopodiché, 17esima giornata dell'andata, la vittoria del Napoli a Marassi contro il Genoa (2-1) riportava per un giorno la squadra di Conte in testa alla classifica , in attesa del risultato della Dea che di gran corsa si riprendeva il comando dopo aver battuto l'Empoli,3-2 con reti di Lookman e doppietta di De, migliore in campo. Il belga segnava di testa il gol del pareggio e dominava in qualsiasi giocata che tentava: un trascinatore. Poi la rete del 3-2 che dava alla Dea la vittoria: