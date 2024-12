Apertura della Porta Santa a San Pietro | dove seguire la cerimonia in tv

Leggi su Funweek.it

Il grande giorno è arrivato: oggi, 24 dicembre si apre ufficialmente il Giubileo dedicato alla speranza. Per l’occasione sarà aperta lae sono tanti i fedeli che si apprestano adal vivo la. Qualcun altro, invece, dalla tv ma come? Ecco tutti i dettagli al riguardo.Comel’in tvL’Atto simbolico che dà inizio al Giubileo 2025 avrà luogo oggi 24 dicembre e si concluderà il 6 gennaio 2026. L’in Sanè prevista per le ore 19 e lasarà seguita e raccontata da diversi media italiani.Rai1 andrà in diretta dalle 18.40 (in streaming su RaiPlay), dopo lae laMessa uno speciale di ‘A sua Immagine’. Su Tv2000 la diretta sarà inserita nello speciale del programma ‘Il diario di Papa Francesco’, trasmesso dalle 17.