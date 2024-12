Ilgiorno.it - Al confine con 26mila euro. Arrestato ex imprenditore con il tesoretto negli stivali

Leggi su Ilgiorno.it

I finanzieri del comando provinciale, nell’ambito dei servizi a presidio della legalità in zona di, hanno intercettato un traffico di valuta verso la Confederazione elvetica da parte di un italiano con importanti pendenze fiscali. Durante il controllo i militari della Compagnia di Gaggiolo, prima dell’attraversamento della linea di, hanno fatto la domanda di rito "Ha qualcosa da dichiarare?". In un primo momento ha ammesso di avere con sé 8mila, cifra sotto la soglia dei 10mila, al superamento della quale è previsto l’obbligo di dichiarazione valutaria. Non convinti, i finanzieri hanno avviato con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli un controllo valutario: è emerso così il possesso di 14mila. Le verifiche alle banche dati hanno rivelato a carico del frontaliere un ordine di carcerazione per una vecchia condanna a un anno e 3 mesi di reclusione ancora da espiare.