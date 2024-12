Pianetamilan.it - Ziliani: “Cardinale ha detto una ca**ata. Milan come il Titanic. Maldini …”

Il giornalista Paolo, ha espresso un commento nel consueto appuntamento con la rubrica 'Palla Avvelenata', soffermandosi sule sulle interviste rilasciate da Gerry, Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani. Ecco, dunque, le sue parole. "Non è possibile non commentare alcune dichiarazioni - sportivamente parlando drammatiche - dello staff dirigenziale delal gran completo pubblicate dalla Harvard Business School. Si tratta di interviste rilasciate nell’aprile scorso ma importanti in quanto rivelatrici delle strategie e dei metodi che la nuova proprietà americana sta adottando alla guida del club. Strategie e metodi esposti e raccontati con orgoglio dagli stessi dirigenti del". Su Gerry: "A dire il vero da quando Red Bird ha acquistato il(2022), ilnon ha vinto niente mentre l’Inter ha vinto uno scu, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana, ha giocato una finale di Champions League che ilnon gioca dal 2007.