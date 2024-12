Oasport.it - Universiadi Invernali 2025, i convocati della FISI: 53 azzurri per la manifestazione di Torino

Dopo 18 anni letornano a: il capoluogo piemontese dal 13 al 23 gennaiotornerà ad ospitare la kermesse già organizzata nel 2007: è stato rilasciato l’elenco deiper quanto concerne gli sport afferenti alla, selezionati d’intesa con il CUSI.Saranno 53 gliin gara in 6 sport, così suddivisi: 20 nello sci alpino, 9 nello sci di fondo, 10 nello snowboard, 3 nel biathlon, 3 nel freestyle e 8 nello sci alpinismo. Non sono stati ancora comunicati, invece, gli italianinegli sport afferenti alla FISG.Sci di fondo, idell’Italia per il Tour de Ski: 18al viakermesse tra Dobbiaco e Val di FiemmeSCI ALPINOCarlo Cordone, Pietro Motterlini, Marco De Zanna, Enrico Giovannelli, Lorenzo Leonardo Salvati, Pietro Broglio, Sebastiano Cipriano, Gabriele Sartori, Davide Seppi, Stefano Pizzato, Luca Bianchi, Eleonora Pizzi, Aurora Zavattarelli, Margherita Cecere, Martina Sacchi, Martina Bianchi, Cecilia Pizzinato, Giulia Valleriani, Maria Sole Antonini e Matilde Casse.