Scuola alla primaria c’è ancora un’emergenza di genere | solo il 28% degli insegnanti sono uomini

Leggi su Open.online

All’asilo e alle elementari, glimaschi mancano all’appello. E mentre l’Italia si preparaseconda tranche del concorso docenti per le scuole di ogni ordine e grado, i numeri parlano chiaro: gliin queste aulepochissimi, tanto che, in caso di parità di punteggio tra candidati, saranno proprio quelli dimaschile ad avere la precedenza nell’assunzione. Lo prevede, infatti, una norma introdotta a giugno 2023 e concepita per riequilibrare le disparità dinei settori dove gli squilibri storicievidenti. Questa misura si inserisce in un contesto che paga il peso di vecchie visioni educative e sociali, secondo cui alcuni mestieri sarebbero «da» e altri «da donne». Se la mancanza di donne nei vertici di molte professioni è un tema tristemente noto, in questo caso si rivela l’altra faccia della medaglia: in ambiti educativi fondamentali, come quello della, glipraticamente assenti.