Lortica.it - La BC Servizi lotta ma cede alla Virtus Siena: amaranto sconfitti di misura

Leggi su Lortica.it

Stosa-BCScuola Basket Arezzo 70-64Parziali: 14-19; 28-28; 51-46Stosa: Bartoletti 13, Dal Maso 2, Joksimovic 2, Zocca 3, Olleia 8, Costantini 2, Calvellini 24, Gianoli 8, Braccagni, Guerra 8. All. EvangelistiBC: Scortica 2, Toia 9, Nica ne, Iannicelli 2, Buzzone 9, Lemmi 8, Prenga 11, Vagnuzzi 6, Kader 6, Terrosi ne, Bischetti 11. All. FioravantiLa BCScuola Basket Arezzo chiude il 2024 con una prova generosa ma non sufficiente a fermare la corsa della Stosa, che si impone al PalaCorsoni per 70-64 dopo una partita combattuta fino all’ultimo.Gliiniziano con determinazione e si portano rapidamente sullo 0-9. Tuttavia, lareagisce sul finire del primo quarto grazie ai canestri di Bartoletti e Gianoli, riducendo lo svantaggio a 14-19.