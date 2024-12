Quotidiano.net - Formazione blended. Le nuove competenze della classe dirigente

Walter Lindo * Negli ultimi anni abbiamo assistito a una profonda evoluzione: l’aula, intesa come luogo fisico in cui fare, ha ceduto il passo ad una“destrutturata” caratterizzata da differenti modalità di ingaggio, quali l’Outdoor training, il coaching individuale, laesperienziale. In più, letecnologie formative, come il microlearning, la realtà aumentata, l’intelligenza artificiale, permettono un più ampio accesso allae alla diffusionecultura di innovazione, consentendo la massima flessibilità di fruizione riducendo, nel contempo, i tempi organizzativi. Si affermano nuovi modelli diche stanno perfino soppiantando la stessaa distanza, considerata in alcuni casi “troppo rigida” e poco flessibile rispetto a sistemi che assicurano percorsi personalizzati.