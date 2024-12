Infobetting.com - Fiorentina-Udinese (lunedì 23 dicembre 2024 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno tre reti al Franchi

Leggi su Infobetting.com

La corsa dellaè stata momentaneamente interrotta dalla sconfitta 1-0 sul campo del Bologna in un’altra giornata emotivamente estrema per i viola, privi di Palladino in panchina per la scomparsa della mamma, e il gol di Odgaard ha costretto i toscani alla prima sconfitta in campionato da settembre. La classifica rimane pregiata e la .InfoBetting: Scommesse Sportive e