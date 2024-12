Ilrestodelcarlino.it - Elezioni, frattura a sinistra. Fronda contro Borghi: "No al terzo mandato"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In vista delleamministrative che si terranno probabilmente in avanzata primavera per eleggere il sindaco si spacca a San Prospero il fronte di centro. Il rinvio del voto l’8 e 9 giugno scorso e l’arrivo di un Commissario Prefettizio, nella persona della dottoressa Teresa Inglese, ha portato ad uno sfilacciamento della lista "San Prospero 2030 SauroSindaco", civica di centroche intendeva candidare per la terza volta l’ultimo sindaco, Sauro. Non tutti però sono d’accordo sulla riproposizione del sindaco uscente. "Un gruppo di cittadini, animati dalla volontà di costruire un nuovo dialogo con la comunità – si annuncia in una nota sottoscritta – si sta incontrando regolarmente da alcuni mesi con l’obiettivo di ripensare priorità e strategie per il futuro del paese.