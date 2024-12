Oasport.it - Volley femminile, i premi individuali del Mondiale per Club 2024: un’italiana fa festa, Conegliano padrona

Leggi su Oasport.it

ha vinto ilperdi, sconfiggendo il Tianhin Bohai Bank per 3-0 nella finale andata in scena ad Hangzhou (Cina). Le Pantere si sono imposte di forza contro le padrone di casa e hanno conquistato il terzo titolo iridato della loro storia dopo quello del 2019 e del 2022, chiudendo una cavalcata condita da cinque vittorie con il massimo scarto: la corazzata veneta non ha concesso set alle rivali e ha completato il grande Slam dopo aver conquistato Coppa Italia, Scudetto, Champions League e Supercoppa.Sono stati assegnati anche ied è stato selezionato il sestetto ideale (Dream Team). La miglior giocatrice del torneo (MVP) è la svedese Isabelle Haak: la bomber diha letteralmente fatto la differenza, dominando lo scontro diretto con Paola Egonu in semifinale e giganteggiando nell’atto conclusivo, venendoata anche come miglior opposto del torneo e bissando così i risultati conseguiti due anni fa ad Antalya.