Lanazione.it - Troise cerca il tris col Campobasso. Ballottaggio tra Ogunseye e Gucci

Leggi su Lanazione.it

Il girone di ritorno comincia a. Oggi alle ore 15 gli amaranto affrontano i "lupi" di Braglia nel capoluogo molisano. Una sfida ostica contro una squadra arcigna e ben organizzata, allenata da un tecnico esperto e scafato. È senza dubbio un impegno probante per capire lo stato di salute del Cavallino e le ambizioni che può nutrire in questa seconda parte di stagione: l’uscita in Coppa per mano del Trapani è una ferita aperta, ma l’Arezzo vuole cauterizzarla centrando il terzo successo di fila in campionato dopo gli acuti con Lucchese fuori e Pianese in casa. "Avessi la bacchetta magica cambierei volentieri il risultato di mercoledì – ha ammesso– ma non si può. La delusione è stata tanta ma avogliamo ripartire. Il campionato non aspetta e quindi dobbiamo pensare solo a questa sfida".