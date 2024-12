Ilrestodelcarlino.it - Rugby, il Viadana espugna Rovigo ed è campione d’inverno: 26-23 il finale

, 22 dicembre 2024. Arriva davanti alle telecamere di Rai 2 la prima sconfitta stagionale per la Femi Cznel big match dell’ottava giornata del campionato serie A Elite ad opera dei mantovani del1970. Emozionante l’applauso prima della partita con i quasi 2000 spettatori che hanno voluto ricordare Chiara Moscardi, sorella di Matteo, bersagliere in campo, scomparsa all’età di 26 anni in un incidente sull’autostrada A4. Una partita che i rossoblù di coach Giazzon non approcciano nel migliore dei modi e già al 1’ subiscono il gioco delche trovano i primi punti del match con Ciardullo con un varco nella difesa e la prima meta del match: Farias converte, 0-7. Al 5’ i bersaglieri risalgono il campo, ottengono un calcio a favore e optano per i pali, Thomson è preciso, 3-7.