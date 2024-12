Calciomercato.it - Roma-Parma, Pecchia preoccupato: “Di nuovo infortuni in difesa”. Man: “Oggi malissimo”

Leggi su Calciomercato.it

I gialloblù crollano all’Olimpico contro Ranieri, pur giocando una buona partita soprattutto nel primo tempo: l’analisi del tecnico nel postgara e del romenoIlesce con le ossa rotte dalla trasferta capitolina prima di Natale. All’Olimpico finisce addirittura 5-0 per i giallorossi, segnato anche da un uno-due micidiale in apertura.Fabio(LaPresse) – calciomercato.itNel postpartita le parole di Fabioin conferenza: “C’è poco da trovare cosa è mancato. Dopo il rigore abbiamo provato a cercare la via del gol, c’è stato il portiere, quando attaccavamo dovevamo chiudere meglio la porta. Nel secondo temposuperiore, noi al di sotto. L’aspetto negativo è che abbiamo perso altri giocatori nel reparto difensivo. Si può perdere a, ma dobbiamo giocare le partite e insiamo ridotti davvero all’osso”.