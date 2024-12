Pronosticipremium.com - Roma, Koné diventa imprescindibile: lo striscione diventa virale FOTO

La partita trae Parma si è conclusa con il risultato di 5-0, che ha dimostrato tutta la volontà dei giallorossi di riprendersi da un’altra battuta d’arresto arrivata con il Como nella scorsa giornata di Serie A. Una partita perfetta da diversi punti di vista, tanto che lo stesso Claudio Ranieri ha deciso di non effettuare cambi nel corso della partita per non alterare gli equilibri e continuare ad esaltare i giocatori presenti in campo. Uno degli irriducibili dei giallorossi è sicuramente Manu Kone, che non ci ha messo molto are uno dei giocatori più apprezzati dalla tifoseria giallorossa.Il giocatore francese è tornato in campo dopo aver saltato il match di Coppa Italia a causa di un infortunio al ginocchio e non ha perso tempo per dimostrare la sua imprescindibilità nel centrocampo giallorosso, dove sembra aver trovato un’alchimia quasi surreale con Leandro Paredes,to un altro pilastro per Ranieri.