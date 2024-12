Patrick Dorgu potrebbe immaginare la mossa del Manchester United

Leggi su Justcalcio.com

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:Ilè stato accostato ad un acquisto del difensore del Lecce.Secondo un rapporto di Give Me Sport, i Red Devils hanno ricevuto un notevole impulso nella loro ricerca del terzino sinistro 19enne. Dal verbale si legge che il difensore del Lecce avrebbe difficoltà a rinunciare e trasferirsi all’Old Trafford durante il mercato di gennaio.Sarà interessante vedere se ilintensificherà la ricerca del difensore nelle prossime settimane.ro sicuramente aver bisogno di un terzino sinistro di qualità, soprattutto con giocatori del calibro di Luke Shaw alle prese con persistenti problemi di infortuni.è in grado di agire sia come terzino sinistro che come esterno. Non solo aiuterà ila migliorare la difesa, ma aggiungerà anche una nuova dimensione alla sua unità offensiva.