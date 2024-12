Cultweb.it - Il Piccolo Principe tra verità e finzione: la vita di Antoine de Saint-Exupéry influenzò il romanzo cult?

Nel 1943, il mondo accolse Il, un’opera apparentemente semplice che racchiude riflessioni profonde sulla, l’amore e l’essenza delle relazioni umane.de, l’autore, fu un uomo dallastraordinaria: aviatore, scrittore e sognatore. La sua opera più celebre, scritta durante l’esilio negli Stati Uniti, è un’intensa metafora della condizione umana, capace di parlare sia ai bambini sia agli adulti. Ed è stata completamente imbevuta delle sue esperienze.denacque nel 1900 a Lione, in una famiglia aristocratica. Fin da, mostrò un’indole creativa, scrivendo poesie e immaginando invenzioni. La passione per il volo sbocciò a 12 anni, quando sperimentò il suo primo viaggio in aereo. Questa passioneprofondamente la suae la sua scrittura.