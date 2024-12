Lanazione.it - I tanti dubbi sull’uomo trovato morto, vestiti e scarpe lasciati per strada

Vezzano Ligure (La Spezia), 22 dicembre 2024 – Cinque ore in caserma per tentare di dare un senso a una morte dai contorni ancora molto strani. La moglie e le due figlie di Enrico Albero il 64ennesenza vita l’altra mattina in una scarpata all’uscita del borgo di Vezzano Ligure sono state sentite a lungo dai carabinieri che le hanno convocate al comando provinciale di Spezia dopo averle raggiunte a casa per informarle della tragedia. Hanno provato a ricostruire non soltanto le ultime ore trascorse insieme ma il passato del proprio caro per fornire dettagli utili agli investigatori e aiutarli a trovare unagiusta per risolvere un caso ancora a tinte fosche. Gli altri li forniranno i tabulati telefonici per individuare eventuali appuntamenti. Per il momento non ci sono iscritti nel registro degli indagati anche se il sostituto procuratore Alessandra Conforti ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio.