Ilgiorno.it - I gentiluomini dello sport: grandi campioni, esempio per tutti

Leggi su Ilgiorno.it

Casa Testori ha ospitato le presentazioni di due libri speciali. Il racconto di "Testori 100. Diario di un centenario", primo volume della nuova collana "12maggio. I libri di Casa Testori" e poi l’autore Aurelio Picca con "La gloria", il suo nuovo libro in cui narra, in prosa e in poesia, di. È stato proprio lui a parlaree dell’impronta che ihanno lasciato sulla storia recente. Non solo nel loro settore, ma nella vita dinoi. Lo scrittore è stato emblematicamente affiancato dai pugili di Testori,tele dipinte a cavallo tra gli anni ’60 e gli anni ’70 e rivelatrici di una dellepassioniive dell’Italia di quegli anni, come testimonia anche Picca. Sono davvero tanti gliivi citati nel libro e di diversi, tra cui Bob Lovati, portiere della Lazio, Pietro Mennea atleta, Gilles Villenueve dell’automobilismo, Fausto Coppi, Gino Bartali e Marco Pantani del ciclismo.