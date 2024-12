Golssip.it - Blitz notturno di lady Jorginho a casa della presunta amante: cosa è successo

Catherine Harding, la fidanzata del calciatore, ha affrontato una donna, Vanessa Sandora, in un confrontoalla porta di, sollevando interrogativi sulla relazione tra lei e il centrocampista dell'Arsenal. L'incontro è avvenuto a Londra, presso l’abitazione di Vanessa, che ha raccontato: “Ero terrorizzata da chi stava bussando alla mia porta così tardi. Ho visto una donna sconosciuta attraverso il campanello”. La donna, che si è poi presentata come la fidanzata di, ha chiesto di entrare, ma Vanessa, pur inizialmente sorpresa, ha deciso di incontrarla. Vanessa, estetista di 39 anni, ha spiegato che aveva incontratoin passato, ma non era interessata a una relazione con lui. “Non è il mio tipo e non mi interessa il calcio”, ha dichiarato, aggiungendo che aveva rimosso il calciatore dai suoi social nel 2022, ritenendo che la vicenda fosse finita.