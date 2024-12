Golssip.it - Ballando con le Stelle, Mariotto salta la finale per infortunio: cos’è successo

Guillermohato stasera ladi 'con le'. Milly Carlucci, in apertura dell'ultima puntata, ha ufficializzato l'assenza dello stilista, storico membro della giuria: "Guillermo è caduto e si è fatto male, ci ha mandato il suo certificato. Si è rovinato una gamba, compresi nuscolo e legamenti. Guillermo, Buon Natale! Ti vogliamo bene e ti aspettiamo qui a braccia aperte, sei tutti noi. Non c'èsenza Guillermo", le parole di Milly Carlucci. A Riad, dove era andato per motivi di lavoro, lo stilista e direttore creativo della maison Gattinoni è scivolato e la caduta gli ha provocato un trauma al ginocchio. Stamattina a Fiumicino è stato visto accompagnato dal personale dell'aeroporto su una sedia a rotelle, come ha appreso l'Adnkronos. Si chiude così per questo anno l'avventura su Rai 1 che ha vistoprotagonista, nelle ultime settimane, soprattutto sui social per alcune sue intemperanze e prese di posizione cominciate il 30 novembre scorso.