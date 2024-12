Sport.quotidiano.net - Volley. L’Upc Sdh alla prova della capolista. Vp Canniccia in casa con Montesport

Ultima giornata primasosta nei campionati nazionali e regionali. Serie B. Il 2024 delSdh si chiude con l’ostacolo più alto da scalare: i camaioresi se la vedranno con laMaxitalia Jumboffice, primaclasse e con una sola sconfitta maturata fin qui in campionato. Il match clou12ª giornata del girone D è in programma stasera alle 21 al PalaLilly di Sesto Fiorentino (arbitrano Natalini e Cavalera). Serie B1. Dopo un uno-due ad alto tasso di difficoltà, con le sfide a distanza ravvicinata con la vecchia e la nuova, il VpMotor Club nell’11ª giornata del girone B, l’ultima dell’anno solare, scenderà in campo tra le mura amiche del PalaGreco per affrontare il(dirigono la contesa Tagliaferro e Vigato). Fischio d’inizio alle 18. Serie C.