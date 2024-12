Superguidatv.it - Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 21 e domenica 22 dicembre 2024

, il programma di interviste di successo condotto datorna su Canale 5 per due imperdibili appuntamenti. Ecco tutti glie ledelle puntate in onda21 e22, glidi2121dalle ore 16.30 va in onda la prima puntata del weekend di “”, il rotocalco televisivo campione d’ascolti presentato dasu Canale 5. Ospite per la prima volta John McCook, l’attore statunitense che interpreta, dalla prima stagione, il personaggio di Eric Forrester nella soap per eccellenza “Beautiful”. Non solo, in studio Paola Iezzi, del celebre duo Paola & Chiara, uscita con un nuovo singolo da solista dal titolo Club Astronave. Spazio poi alla storia di Michele Padovano, ex calciatore della Juventus che ha pubblicato il libro “Tra la Champions e la libertà” in cui ha raccontato il calvario giudiziario durato 17 anni e conclusosi nel 2023 con la piena assoluzione.