Notizie.com - Siria, la democrazia è una promessa: morto il leader dell’Isis. Diplomazia Usa a Damasco: il futuro per le donne e le minoranze

Nelle stesse ore in cui la delegazione Usa partiva per laper un confronto con la società civile e al-Jolani sule sulla, l’esercito Usa uccideva due membri dello Stato islamico nella provincia di Deir ez Zor. Le due vittime sono ilAbu Yusif, alias Mahmud e un altro combattente. Uccisi ieri, giovedì 19 dicembre, dagli uomini del Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) in uno degli attacchi aerei degli Usa dopo la caduta di Assad, per evitare che l’Isis approfitti del vuoto di potere per ricostituirsi., laè unailUsa a: ilper lee le(Ansa Foto) – notizie.comDa un lato ci sono le promesse di al-Jolani di rendere laun Paese democratico, dall’altro lo spettro del terrorismo.