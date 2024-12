Ilrestodelcarlino.it - Sci a Cerreto Laghi (Reggio Emilia) l’apertura rimandata dopo Natale: ecco perché

, 21 dicembre 2024 – Pareva essere tutto a posto, con l’ensemble di stazioni sciistiche dell’Appennino reggiano (Febbio,e Ventasso) pronte ad accogliere gli amanti degli sport invernali. Invece no:è di nuovo al palo. A onor del vero, l’ultimo aggiornamento era già zoppicante: “A causa di un problema tecnico ormai risolto abbiamo aperto solo il campo scuola e domenica (cioè domani, ndr) finalmente metteremo in moto anche la seggiovia” aveva affermato il direttore degli impianti, Marco Giannarelli. A quanto emerge oggi dai social della stazione sciistica però, il problema tanto risolto non è: "A causa di un guasto tecnico imprevisto al motore di uno degli impianti principali, i lavori di ripristino richiederanno più tempo – si legge –. Stiamo facendo tutto il possibile, collaborando con tecnici specializzati, per risolvere il problema nel minor tempo possibile e garantire la sicurezza e l’efficienza degli impianti”.