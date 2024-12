Cityrumors.it - Nuovo codice della strada, i romani si dividono: “Ma quale educazione stradale…”

Cityrumors è andata in giro per la capitale e ha chiesto pareri ai cittadini sulle nuove regole per chi circola nelle stradeNorme chee che non sono proprio quello che la gente si aspettava. Troppo rigide, troppo pesanti, soprattutto per quel che riguarda la tolleranza legata all’alcool. Qualcuno è d’accordo, qualcuno un po’ meno., isi: “Male.” (Foto Cityrumors.it)Cityrumors.it è andata in giro per le stradecittà e ha cercato di sentire gli umorigente che da qualche giorno è alle prese con ilche, sia nella capitale ma anche in tante altre zone d’Italia, sta mietendo “vittime”.Sono tante le persone che non hanno capito la portata delle nuove regole, con patenti sospese, ritirate e con migliaia di multe comminate.