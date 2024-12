Sport.quotidiano.net - La vendetta dell’ex frena la Pantera Gorgone ha di nuovo le ore contate

La Lucchese non riesce a farsi il regalo di Natale. Dopo aver ribaltato il match in sei minuti ed essere andata in doppio vantaggio dopo il gol subìto iniziale, si fa recuperare nel secondo tempo dal Pineto. E la situazione, ora, si fa dura. Prima dell’inizio del match la Croce Verde di Lucca ha donato alla Lucchese un DAE per rafforzare il sodalizio che la lega alla società. La formazione di(che scontava la seconda giornata di squalifica) era alla ricerca di punti importanti, dopo essere piombata nella zona play-out. Confermati gli undici che hanno pareggiato con la Torres, con l’unica novità di Selvini, al suo debutto dal primo minuto in Lega "Pro", che rileva un acciaccato Costantino, sempre più sul punto di partenza, pronto a lasciare Lucca. Pochi gli spettatori presenti. Complice l’orario infelice, cui dovrà abituarsi la Lucchese – visto che, nelle prossime gare, per lo più si giocherà in notturna – e la serata infrasettimanale, con il Natale alle porte.