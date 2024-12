Ilrestodelcarlino.it - La sferzata del sindaco: "Case a giovani e famiglie: pronti a fare di tutto"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sono trascorsi 30 anni da quando l’allora patron del Grand Hotel Pietro Arpesella e monsignor Claudio Maria Celli ricevettero il Sigismondo d’oro. Da quella edizione del 1994, la prima in cui fu conferita la massima onorificenza cittadina, "altri 61 riminesi sono stati premiati. E sfogliare l’album del Sigismondo – dice ilJamil Sadegholvaad dal palco del teatro Galli, prima di assegnare il titolo alle suore del Maccolini e a Mario Guaraldi - è un po’ ripercorrere la storia della nostra città". In questi trent’anni Rimini "è cambiata tantissimo, non solo nei suoi luoghi". E deve continuare a mutare perché fuori "c’è un mondo in cambiamento frenetico, con nuove opportunità e problemi". A partire dal turismo. "Trent’anni fa eravamo a un bivio – ricorda Sadegholvaad – Abbiamo imboccato una strada e l’abbiamo chiamata destagionalizzazione, e oggi vale circa un terzo del bilancio turistico annuale di Rimini con oltre 2 milioni di pernottamenti in mesi che valevano zero o quasi".