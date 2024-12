Ilgiorno.it - In mostra il Genio di Milano. Lo scrigno di Gallerie d’Italia

In occasione del periodo delle festività le, musei di Intesa Sanpaolo, rimangono aperti Il 26 dicembre, osservano l’orario ridotto il 1° gennaio e propongono l’apertura straordinaria nelle giornate di lunedì 23 dicembre, lunedì 30 dicembre e lunedì 6 gennaio 2025. E il 5 gennaio, come ogni prima domenica del mese, l’ingresso è gratuito. Numerose le esposizioni temporanee, con nuove mostre aperte di recente da scoprire: dalla“Ildi. Crocevia delle arti dalla Fabbrica del Duomo al Novecento“, alle mostre Sir William e Lady Hamilton e Andy Warhol. Allargando lo sguardo al resto, stesse opportunità a chi si troverà a visitare le altre tre sedi didurante le festività: Napoli, Vicenza e Torino. Tutti - a partire da- presentano un ampio programma di iniziative per tutte le famiglie con una serie di appuntamenti speciali, visite guidate e laboratori pensati appositamente per bambini e ragazzi.