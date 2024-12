Hai vinto tu The voice Kids a fine serata l’annuncio di Antonella Clerici

Leggi su Caffeinamagazine.it

L’avventura dei giovani talenti di The2024 è giunta al termine. Ieri sera, alle 21.30 su Rai 1, è andata in onda la finale, al termine della quale è stato decretato il vincitore. A condurre, accompagnata dai quattro coach Arisa, Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio.I concorrenti che sono arrivati fino alla finale sono Alessio Distefano, 12 anni, Annamaria Mihalache, 11, Benedetta Muneglia, 13, Carol Cadeo, 10, Francesco Maugeri, 12, Gabriel Jimenez Martinez, 12, Leonardo Giovannangeli, 10, Maria Sofia Corona, 13, Melissa Memeti, 13, Niccolò Franceschini, 14, Riccardo Callegari, 12, e Sofia Monegato, 13.“Mi manda proprio lui”. The, la rivelazione a sorpresa di Linda. “Ecco dove ti avevamo vista”The2024, chi è la vincitriceLe squadre sono state così suddivise: nel team di Arisa ci sono Alessio Distefano, Annamaria Mihalache e Niccolò Franceschini; Loredana Bertè ha scelto Carol Cadeo, Gabriel Jimenez Martinez e Melissa Memeti; Clementino ha preso sotto la sua ala Benedetta Muneglia, Leonardo Giovannangeli e Riccardo Callegari; in, Gigi D’Alessio ha formato una squadra con Francesco Maugeri, Maria Sofia Corona e Sofia Monegato.