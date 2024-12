Iltempo.it - Gualtieri scarica sulle femministe, corsa contro il tempo per salvare il Concertone

Leggi su Iltempo.it

Concerto di Capodanno,tenta dire. A Roma la foglia di fico del politically correct è troppo piccola per coprire l'imbarazzo provocato dal pasticcio del Circo Massimo. Prima l'invito a Tony Effe, l'annuncio del cast in pompa magna e il repentino passo indietro dopo aver letto i testi del rapper. Poi la slavina provocata dalla defezione degli altri due cantanti: Mahmood e Mara Sattei. Ma non bastava. Ieri il primo cittadino ha confermato da chi è venuta la richiesta di bloccare il cantante. «Le donne che gestiscono i nostri centri antiviolenza e che fanno un lavoro sul campo mi hanno scritto- ha dettoin tv - Sono state loro che ci hanno spinto a fare questo passo indietro. Noi abbiamo difficoltà a fare il nostro lavoroil linguaggio violento e sessista, hanno detto.