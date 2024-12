Liberoquotidiano.it - Germania: Wsj, 'sospettato Magdeburgo attivista anti-Islam, simpatizzante Afd'

Berlino, 21 dic. (Adnkronos) - Ilsaudita dell'attentato di ieri sera contro un mercatino di Natale a, in, è unche aveva condiviso contenuti pro-Israele sui social media in seguito agli attacchi del 7 ottobre. Lo riporta il Wall Street Journal.Secondo il quotidiano, l'uomo gestiva un sito web e canali di social media in cui metteva in guardia contro l'e discuteva dei diritti delle donne. Avrebbe inoltre mostrato sostegno al partito tedesco di estrema destra-immigrazione Afd.