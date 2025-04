E’ morto Ted Kotcheff regista di Rambo

regista canadese Ted Kotcheff, che ha spaziato tra i generi per dirigere film di successo come "Rambo" con Sylvester Stallone e "Fratelli nella notte", è morto giovedì 10 aprile all'età di 94 anni. La notizia della scomparsa è stata pubblicata dal quotidiano canadese "The Globe and Mail". Nato come William Theodore Kotcheff il . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Ilcanadese Ted, che ha spaziato tra i generi per dirigere film di successo come "" con Sylvester Stallone e "Fratelli nella notte", ègiovedì 10 aprile all'età di 94 anni. La notizia della scomparsa è stata pubblicata dal quotidiano canadese "The Globe and Mail". Nato come William Theodoreil .

