Abraham in ginocchio a pregare la reazione di fronte all’infortunio di Maignan diventa virale

Maignan scontratosi con Jimenez, è apparsa un'immagine che ha catalizzato l'attenzione generale: Abraham, in quel momento ancora in panchina, inginocchiato sul campo intento a pregare. Leggi su Fanpage.it Nei momenti di maggior ansia per le sorti discontratosi con Jimenez, è apparsa un'immagine che ha catalizzato l'attenzione generale:, in quel momento ancora in panchina, inginocchiato sul campo intento a

Abraham in ginocchio a pregare, la reazione di fronte all’infortunio di Maignan diventa virale. Milan, infortunio Maignan: le condizioni del portiere. Serie A. Ne parlano su altre fonti

(Stando a quanto scrive fanpage.it:) Abraham in ginocchio a pregare, la reazione di fronte all’infortunio di Maignan diventa virale - Nei momenti di maggior ansia per le sorti di Maignan scontratosi con Jimenez, è apparsa un'immagine che ha catalizzato l'attenzione generale: Abraham ...

(Come riferisce sport.sky.it:) Milan, Abraham torna in gruppo. Gimenez, nessuna lesione. Le news - Dopo le 36 ore di riposo concesse da Conceiçao, ripresa a Milanello per i rossoneri, alla presenza anche di Ibrahimovic. Dopo la botta al ginocchio subita con la Fiorentina, Abraham si è ripreso e sta ...