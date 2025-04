Udinese Milan Runjaic chiede di più | Lucca? Ecco cosa deve fare Poi la frecciatina sulla zona Europa

Udinese Milan, Runjaic chiede di più: «Lucca? Ecco cosa deve fare». Poi la frecciatina sulla zona Europa Ai microfoni di Sky Sport dopo Udinese Milan 0-4 ha parlato anche l’allenatore dei friuliani Kosta Runjaic che ha dichiarato: sulla PARTITA – «Il Milan ha tanta, tanta qualità e poi c’è stata sicuramente mancanza di qualità da . Calcionews24.com - Udinese Milan, Runjaic chiede di più: «Lucca? Ecco cosa deve fare». Poi la frecciatina sulla zona Europa Leggi su Calcionews24.com di più: «». Poi laAi microfoni di Sky Sport dopo0-4 ha parlato anche l’allenatore dei friuliani Kostache ha dichiarato:PARTITA – «Ilha tanta, tanta qualità e poi c’è stata sicuramente mancanza di qualità da .

Udinese, Runjaic: "Dobbiamo fare meglio. Perché nessuno mi chiede più dell'Europa?". Costacurta spiazzato da una frase di Runjaic: "Stava protestando?". L'allenatore va via ma poi chiarisce. Udinese-Milan: Conceicao per la svolta, clima teso attorno a Maignan. Udinese-Milan 0-4, i rossoneri calano il poker. Duro scontro in campo: trauma cranico per Maignan e Jimenez. Serie A: l’anticipo della 32° giornata è Udinese-Milan. Udinese-Milan 0-4, gol e highlights: show rossonero al Bluenergy Stadium. Ne parlano su altre fonti

(Lo rende noto fanpage.it:) Costacurta spiazzato da una frase di Runjaic: “Stava protestando?”. L’allenatore va via ma poi chiarisce - Costacurta ascolta una frase dell'allenatore dell'Udinese, Kosta Runjiac, pronunciata durante l'intervista post Udinese-Milan: "Stava protestando ...

(Lo segnala calciostyle.it:) Udinese, Runjaic: “Compimenti al Milan. Auguro buona guarigione a Maignan. Su Rui Modesto…” - Visualizzazioni: 0 Il tecnico dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha commentato in conferenza stampa post partita la sconfitta dei suoi ragazzi contro il Milan. Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha pa ...

(Come riferisce msn.com:) Udinese-Milan 0-4, i rossoneri calano il poker. Duro scontro in campo: trauma cranico per Maignan e Jimenez - A segno Leao, Pavlovic, Theo Hernandez e Reijnders. Il portiere milanista portato l’urgenza in ospedale, infortunato anche il compagno di squadra. Attimi di paura sugli spalti ...