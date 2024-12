Sport.quotidiano.net - Fortitudo-Brindisi, mille incroci. Ogden l’asso nella manica di Bucchi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Quantisull’asse Bologna-. Ex avversari, un coach bolognese che conferma il detto "Nessuno è profeta in patria" e derby in famiglia, sono gli spunti che mettono ancora più pepe su una sfida che, a inizio stagione, si annunciava come il confronto tra due squadre che puntavano alla promozione e che adesso si presenta come due team che dopo un avvio difficile appaiono in ripresa e puntano a migliorare la classifica in vista dei playoff. Senza andare a scomodare chi ha fatto la storia recente di entrambe le squadre, Adrian Banks, chino di nascita sarebbe a tutti gli effetti ancora sotto contratto con laanche se non è inserito nel roster, Marco Giuri. Poi c’è l’ex più atteso, Mark. Il californiano è stato il grande protagonistaFlats Service chepassata stagione arrivò a un passo dalla promozione cedendo solo a Trapani.