Ilrestodelcarlino.it - Economia tra luci e ombre : "L’occupazione è cresciuta, ma con tanto precariato"

Si chiude un anno dima anche di criticità per il mondo del lavoro nel territorio cesenate e provinciale. Francesco Marinelli, segretario generale di Cisl Romagna, qual è la situazione delnel territorio? "La provincia di Forlì-Cesena chiude il 2024 con risultati occupazionali incoraggianti, ma con sfide ancora aperte. Secondo i dati della Camera di Commercio, il tasso di occupazione raggiunge il 70,5%, dato positivo rispetto all’anno precedente e ben superiore alla media nazionale del 61,9%. Tuttavia, la qualità dei contratti resta una preoccupazione: oltre il 90% delle nuove assunzioni sono a tempo determinato, in somministrazione o in apprendistato, e ciò evidenzia la necessità di interventi strutturali sul mercato del lavoro". La disoccupazione è in calo? "Il tasso di disoccupazione si attesta al 3,9%, inferiore sia al dato regionale (4,6%) che a quello nazionale (7,3%), e ciò è un segnale confortante per l’locale.